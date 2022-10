C’est sur son blog sur le site de l’ITF que Rune se lâche en expli­quant ce qui lui arrive en ce moment. Il faut dire que son team a pris de l’am­pleur comme il l’ex­plique et que cela au final lui met un peu plus de pres­sion. Une chose est sur il semble être très admi­ratif des compé­tences déployées par Patrick Mouratoglou.

« J’ai vu comment il travaille avec ses joueurs et j’ai été sur le terrain avec Patrick à plusieurs reprises lors­qu’il était à l’Académie. J’aime son approche et ses connais­sances sont indis­cu­tables. Toute l’équipe dégage une énergie incroyable. Je suis très critique à l’égard des entraî­neurs car j’ai besoin de sentir qu’ils le veulent autant que moi. Ce n’est pas seule­ment un travail, c’est tout, et là Patrick a la person­na­lité et la qualité pour être à 100% dans le moment présent. Nous nous rendrons pour la première fois à des tour­nois avec Patrick, avec qui nous nous amusons déjà sur le terrain et en dehors. Nous avons aussi Mike James, l’ana­lyste des perfor­mances de l’Académie, donc avec Lars et ma mère, Aneke, nous sommes cinq. L’atmosphère et le défi que repré­sente le fait d’être entouré des meilleurs sur le terrain, des personnes les mieux prépa­rées du secteur, sont d’un autre niveau. Cette atmo­sphère est très intense, mais tout ce qui se passe est génial, j’ai hâte de finir l’année aussi fort que possible »