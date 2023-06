Au cours d’une inter­view accordée au média espa­gnol El Pais, Holger Rune, inter­rogé au sujet de sa répu­ta­tion « d’en­fant terrible » sur le circuit, a pris l’exemple de Roger Federer.

« Roger était aussi un ‘mauvais garçon’ quand il était jeune, n’est‐ce pas ? Et ce n’est plus le cas. Bien sûr, tout le monde peut changer. Puis il est devenu le joueur parfait, tout comme Rafa à sa manière. Sur le terrain, il fait preuve de beau­coup de carac­tère et se bat comme un fou. C’est admi­rable », a souligné le jeune danois, déjà numéro 6 mondial à 20 ans.