Holger Rune (18 ans, 103e), l’une des grandes révé­la­tions de l’année 2021, n’a pas sa langue dans sa poche lors­qu’il s’agit de s’ex­primer sur le Big 3. Interrogé par nos confrères d’Essentially Sports, le jeune danois a tenu à réhu­ma­niser Federer, Nadal et Djokovic alors qu’ils sont souvent consi­dérés comme des dieux du tennis.

« C’est génial d’es­sayer de se mesurer à ces gars‐là. Mais ce ne sont pas des dieux, donc ils font des erreurs. Ils font parfois des choix bizarres sur le court parce qu’ils sont aussi nerveux. Ils sont justes humains […] Nous avons déjà vu quelques nouveaux gars comme Zverev et Medvedev prendre la relève. Mais c’est quand même super de ne pas voir tout le temps Roger, Rafa et Novak, même s’ils sont proba­ble­ment les meilleurs de notre sport. Ces matchs où ils s’af­fron­taient nous manquent, mais c’est toujours un bon moment pour le public d’avoir un peu de sang neuf et une nouvelle énergie. »