Holger pour­suit son retour au tennis mais il a été contraint de faire l’im­passe sur Wimbledon.

« Manquer Wimbledon n’est pas une déci­sion facile, mais l’objectif à long terme reste inchangé : revenir plus fort et prêt à riva­liser au plus haut niveau. Je me rapproche chaque jour, c’est très satis­fai­sant de ressentir les progrès » a expliqué Holger alors que dans le même temps sa maman postait aussi un autre message pour rassurer les fans.

« Après avoir pris la mesure des risques, il a été décidé qu’Holger ne joue­rait pas à Wimbledon. Des scan­ners ont été réalisés et c’est très positif tant pour son genou que pour son tendon d’Achille. Il va de mieux en mieux, et il est capable main­te­nant de tenir sur une séance très intense »