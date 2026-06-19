Holger poursuit son retour au tennis mais il a été contraint de faire l’impasse sur Wimbledon.
« Manquer Wimbledon n’est pas une décision facile, mais l’objectif à long terme reste inchangé : revenir plus fort et prêt à rivaliser au plus haut niveau. Je me rapproche chaque jour, c’est très satisfaisant de ressentir les progrès » a expliqué Holger alors que dans le même temps sa maman postait aussi un autre message pour rassurer les fans.
« Après avoir pris la mesure des risques, il a été décidé qu’Holger ne jouerait pas à Wimbledon. Des scanners ont été réalisés et c’est très positif tant pour son genou que pour son tendon d’Achille. Il va de mieux en mieux, et il est capable maintenant de tenir sur une séance très intense »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 11:45