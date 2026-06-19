Accueil ATP

Rune forfait mais tout va bien…

Par
Laurent Trupiano
-
241

Holger pour­suit son retour au tennis mais il a été contraint de faire l’im­passe sur Wimbledon. 

« Manquer Wimbledon n’est pas une déci­sion facile, mais l’objectif à long terme reste inchangé : revenir plus fort et prêt à riva­liser au plus haut niveau. Je me rapproche chaque jour, c’est très satis­fai­sant de ressentir les progrès  » a expliqué Holger alors que dans le même temps sa maman postait aussi un autre message pour rassurer les fans.

« Après avoir pris la mesure des risques, il a été décidé qu’Holger ne joue­rait pas à Wimbledon. Des scan­ners ont été réalisés et c’est très positif tant pour son genou que pour son tendon d’Achille. Il va de mieux en mieux, et il est capable main­te­nant de tenir sur une séance très intense »

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥