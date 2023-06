Connu pour être authen­tique et direct lors­qu’il répond à des inter­views, Holger Rune n’a pas trahi sa répu­ta­tion dans un récent entre­tien accordé à First Sportz. Après avoir rejeté l’idée d’un Big 3 entre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et lui‐même, le Danois a estimé que le clas­se­ment ne faisait aucune diffé­rence pour lui lors­qu’il affron­tait les meilleurs joueurs du monde.

« J’ai battu ces trois joueurs, les trois meilleurs du monde au clas­se­ment. Novak Djokovic à Paris et à Rome, Carlos Alcaraz à Paris, avec un retrait dans le tie‐break décisif, et Daniil Medvedev à Monte‐Carlo. Leur clas­se­ment ne fait aucune diffé­rence dans ma façon de jouer. Mais il est certain qu’il faut être très concentré pour jouer contre ces joueurs. Ce n’est pas facile de gagner des points contre eux. »