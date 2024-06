Dans des propos accordés aux médias danois et rapportés par Ubitennis, Holger Rune, aujourd’hui 15e mondial, a exprimé sa confiance pour les semaines à venir.

« J’ai l’im­pres­sion de jouer deux fois mieux main­te­nant que lorsque j’étais numéro 4 mondial l’année dernière. À l’époque, j’avais un peu de mal à gagner certains matches, mais main­te­nant je sens que je suis dans une bonne dyna­mique. Je joue du bon tennis, je travaille dur, je suis plus struc­turé et je suis plus stable dans mon jeu. Je ne peux pas encore le voir à 100% dans mes résul­tats, mais il n’y a rien d’autre à faire que de faire confiance au processus. Tant menta­le­ment que physi­que­ment et tennis­ti­que­ment, je suis sur la bonne voie », a assuré le Danois de 21 ans, éliminé en cinq sets par Alexander Zverev huitièmes de finale de Roland‐Garros la semaine dernière.