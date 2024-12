Depuis Londres où il va parti­ciper à la grande finale de l’UTS ce week‐end (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), Holger Rune s’est exprimé pour Tennis Majors sur le début de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et son nouveau coach, Andy Murray.

« C’est une situa­tion inté­res­sante. Je ne pense pas que beau­coup d’entre nous l’aient vu venir. Je pense que cela peut être béné­fique pour les deux. Novak n’avait pas d’en­traî­neur aupa­ra­vant, il était donc naturel qu’il en trouve un, mais je ne m’at­ten­dais pas à quel­qu’un comme Andy. Andy est mani­fes­te­ment un joueur très intel­li­gent, mais aussi un joueur qui l’a parfois battu. Je me deman­dais pour­quoi ils étaient asso­ciés et je pense que c’est parce qu’ils parlent beau­coup de stra­tégie et de la façon de battre les meilleurs joueurs. Ils ont tous les deux un QI très élevé en tennis. Je pense que ça va être très intéressant. »