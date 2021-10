Holger Rune ne passe pas quatre chemins.

Interrogé par la chaîne Youtube du Challenger d’Orléans sur lequel il s’est incliné en quarts de finale face au Suisse Laaksonen, le Danois, 124e mondial, ne s’est pas fait prier lors­qu’on lui a demandé si le top 20 mondial était un réel objectif à long terme.

« Mon rêve n’est pas d’être top 20 mais d’être le meilleur joueur du monde comme Rafa, Roger et Novak et de gagner plein de Grands Chelems et de faire aussi bien que je peux. Je crois que j’ai un grand poten­tiel, j’ai une super équipe qui m’aide et en qui j’ai confiance et je pense que c’est l’une des choses les plus impor­tantes. C’est un long chemin mais je suis prêt à l’arpenter. »