Lors de son inter­view accordée à Tennis365, dans laquelle il a fait son auto­cri­tique avec beau­coup d’hon­nê­teté, Holger Rune a égale­ment exprimé sa volonté de pouvoir riva­liser avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz le plus vite possible.

« Je pense que Sinner a été un joueur très complet cette année. Quand Alcaraz joue son meilleur tennis, il semble égale­ment complet, mais en même temps, je vois qu’ils peuvent s’amé­liorer dans certains domaines. C’est incroyable quand on pense que Sinner a presque tout gagné cette année. Ce qu’il y a de bien au tennis, c’est que tout le monde a toujours la possi­bi­lité de s’amé­liorer. Alcaraz a été excellent pour le tennis. C’est un grand joueur, il a beau­coup de talent et il le montre sur le terrain. J’espère que je serai bientôt à leurs côtés. »