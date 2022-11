Au cours d’une inter­view accordée à Marca, Holger Rune, fort de son sacre à Bercy, a clai­re­ment annoncé son objectif pour la saison 2023. Il a égale­ment été inter­rogé sur la possi­bi­lité de former un nouveau Big 4 avec Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Felix Auger‐Aliassime.

« Je l’es­père, ce serait bien. Je me senti­rais privi­légié de faire partie de ce groupe. Mais on ne peut pas encore écarter Nadal, qui a remporté deux titres du Grand Chelem cette année, et Djokovic, qui en a remporté un. Dans presque tous les tour­nois, ils sont en finale. Ils ont de très longues carrières et nous sommes très jeunes », a tempéré le phéno­mène danois.