Holger Rune est revenu presque à son meilleur niveau et comme par hasard cela arrive avec son coach de toujours Lars Christensen.

Un moment en duo avec Patrick Mouratoglou puis écarté, Lars a regardé de loin le projet du duo Becker‐Luthi qui n’a pas duré avant d’ac­cepter de revenir dans le team du Danois.

Depuis qu’il est à nouveau dans la box, Holger a retrouvé petoit à petit son jeu.

Il semble surtout que ce divorce digéré permette encore plus de dialogues et de respect entre les deux hommes d’au­tant qu’Holger s’im­plique davan­tage dans la prépa­ra­tion des matchs.

Face à Daniil, il a confié que plusieurs plans avaient été prévus avec Lars.

« J’ai évidem­ment beau­coup de respect pour Daniil. C’est un joueur très diffi­cile à gérer. Il vous fait jouer des coups diffi­ciles. C’est un plan tactique très précis que Lars et moi avons élaboré ensemble avec beau­coup de préci­sion, c’est un vrai travail d’équipe. J’ai essayé de jouer aussi bien que possible, en lui rendant la tâche diffi­cile, en essayant, vous savez, de jouer diffé­rents types de coups pour mélanger le rythme du jeu.Je pense que j’ai bien réussi. J’ai fait preuve de beau­coup de patience et de sang‐froid. Je suis très content d’avoir réussi »