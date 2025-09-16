Lors de la Laver Cup ce week‐end à San Francisco, Holger Rune va porter les couleurs de la Team Europe pour la première fois. Et après avoir recueilli les témoignages de plusieurs joueurs, le Danois ne cache pas son enthousiasme.
« J’ai discuté avec de nombreux joueurs et ils m’ont dit que c’était l’un des événements les plus amusants auxquels participer, un événement formidable. Pour beaucoup d’entre eux, c’est leur événement préféré, encore plus que les tournois du Grand Chelem. J’ai de grandes attentes, mais avant tout, je vais simplement profiter pleinement de cette expérience. Ce n’est pas souvent que nous avons l’occasion de jouer en équipe, donc je trouve ça super cool », a déclaré le 11e mondial dans des propos rapportés par le tournoi, créé en 2017 par Roger Federer avec son agent, Tony Godsick
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 10:23