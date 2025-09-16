Lors de la Laver Cup ce week‐end à San Francisco, Holger Rune va porter les couleurs de la Team Europe pour la première fois. Et après avoir recueilli les témoi­gnages de plusieurs joueurs, le Danois ne cache pas son enthousiasme.

« J’ai discuté avec de nombreux joueurs et ils m’ont dit que c’était l’un des événe­ments les plus amusants auxquels parti­ciper, un événe­ment formi­dable. Pour beau­coup d’entre eux, c’est leur événe­ment préféré, encore plus que les tour­nois du Grand Chelem. J’ai de grandes attentes, mais avant tout, je vais simple­ment profiter plei­ne­ment de cette expé­rience. Ce n’est pas souvent que nous avons l’oc­ca­sion de jouer en équipe, donc je trouve ça super cool », a déclaré le 11e mondial dans des propos rapportés par le tournoi, créé en 2017 par Roger Federer avec son agent, Tony Godsick