Holger Rune est dur à suivre.

Alors qu’il avait décidé de rappeler Patrick Mouratoglou en février dernier, après avoir colla­boré avec Boris Becker et Severin Lüthi, le jeune danois a de nouveau stoppé sa colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur français.

« J’ai eu de bonnes discus­sions avec Patrick, et nous avons mutuel­le­ment décidé de nous séparer. Il restera toujours un grand ami, mais pour l’ins­tant, la meilleure solu­tion pour moi est de conti­nuer avec Kenneth (Carlsen, danois et ex‐41e mondial, ndlr) qui sera présent à tous les entraî­ne­ments et tour­nois. Rien ne change dans ma rela­tion avec l’aca­démie Mouratoglou qui m’a toujours beau­coup aidé. J’ai hâte d’être en bonne santé et de retrouver le chemin de la compétition. »