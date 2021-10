Holger Rune pousse un énorme coup de gueule contre l’ATP. Après sa défaite en quali­fi­ca­tions à Anvers contre Pierre‐Hugues Herbert, le jeune danois de 18 ans a utilisé ses réseaux sociaux pour dénoncer le calcul du clas­se­ment mondial.

Si le gel de ce dernier, mis en place après la pandémie, a été stoppé depuis deux mois, la rancune persiste pour certains joueurs qui auraient pu grimper beau­coup plus haut. Rune estime qu’il devrait être deux fois mieux classé sans ce système. Il trus­te­rait 62 places plus haut que sa posi­tion actuelle. Cette pers­pec­tive l’agace particulièrement.

« Vous savez les gars que je suis un homme qui travaille dur et que norma­le­ment je ne me plains jamais. Cette année, je me suis battu très fort pour atteindre mon objectif de devenir top 100. L’ATP a conti­nuel­le­ment rendu la tâche très diffi­cile pour moi et pour de nombreux autres jeunes joueurs à venir car ils ont mis en place un clas­se­ment gelé à partir de 2019, ce qui signifie que les joueurs du clas­se­ment ATP ont toujours leurs points de résul­tats réalisés en 2019. Peu importe leurs résul­tats en 2020 et 2021. Normalement, je devrais être aujourd’hui classé 62ème dans le monde et non 124. Est‐ce impor­tant ? Oui, lorsque vous êtes ambi­tieux et que vous travaillez dur, il est impor­tant d’ob­tenir votre récom­pense. Avec ce clas­se­ment, je serais en mesure de parti­ciper à de meilleurs tour­nois et je senti­rais que mon travail acharné a payé. Je me sens fatigué et en colère main­te­nant parce que je pense que le système de clas­se­ment est injuste. J’aime mon tennis mais nous devons concourir à armes égales », a posté Holger Rune, très frustré de devoir jouer des chal­len­gers et de ne pas pouvoir inté­grer des tableaux prin­ci­paux directement.