Invité par Jimmy Connors et de son fils dans le dernier épisode de leur podcast « Advantage Connors », Holger Rune a évoqué le plaisir et l’im­por­tance de pouvoir jouer sur le circuit en même temps que Novak Djokovic.

« Il ne s’ar­rê­tera pas tant que nous ne l’au­rons pas battu, donc plus vite nous élève­rons le niveau, plus vite nous pren­drons la relève. En fait, j’ap­précie que Novak soit encore là parce que pour nous, les jeunes joueurs, cela nous permet d’une certaine manière de voir ce qu’est le monde réel… Si nous n’avions jamais connu Roger, Rafa ou Novak, je pense qu’il nous manque­rait quelque chose. Novak évolue toujours à un niveau extrê­me­ment élevé. Il est très utile pour nous de voir cela de si près », a déclaré l’ac­tuel numéro 8 mondial, âgé de 20 ans, qui s’est égale­ment exprimé sur l’ap­pel­la­tion « le nouveau Big 3 » parfois utilisée pour parler du groupe de jeunes rivaux qu’il compose avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.