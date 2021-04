Après s’être entraîné plusieurs jours avec Novak Djokovic à Monte‐Carlo, le jeune espoir danois Holger Rune, 17 ans, a accordé une inter­view à Junior Tennis Italia dans laquelle il explique plus en détail son ressenti après cette magni­fique expérience.

« Quand je me suis entraîné avec lui, j’ai réalisé qu’il n’était pas seule­ment fort au tennis, mais qu’il était le joueur le plus complet que j’ai jamais rencontré, tant menta­le­ment que physi­que­ment. Il m’a montré que cela demande de la passion et beau­coup d’en­traî­ne­ment pour devenir numéro un mondial. Il y aura beau­coup de joueurs de tennis qui seront numéro un mondiaux dans très peu de temps, mais réaliser ce que Djokovic, Nadal ou Federer ont fait est très difficile. »

Le respect, tout simplement.