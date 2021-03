Retenez bien son visage, c’est celui d’un futur grand. A seule­ment 17 ans, Holger Rune pointe déjà au 406e rang mondial et a offert une très belle résis­tance à l’Espagnol Ramos‐Vinolas (46e) pour sa première appa­ri­tion sur le circuit ATP, à Buenos Aires (défaite 6–2, 4–6, 3–6). L’occasion pour le numéro un mondial junior de répondre aux ques­tions du quoti­dien argentin Olé, parmi lesquelles il révèle ses objec­tifs pour la saison à venir et son idole absolue, un certain Roger Federer.

« L’idée est de me quali­fier pour le tableau prin­cipal de Roland‐Garros et je pense que j’ai une belle oppor­tu­nité de marquer des points ici à Buenos Aires pour me rappro­cher de l’ob­jectif des quali­fi­ca­tions. Ensuite, d’ici la fin de l’année, j’ai­me­rais entrer dans le top 100. C’est un grand objectif, mais je pense que je peux le faire. Mes rêves sont de gagner plusieurs tour­nois du Grand Chelem, d’at­teindre le rang de n° 1 et d’être comme Roger Federer. C’est ma plus grande idole et mon joueur préféré. C’est un joueur incroyable et c’est aussi une personne formi­dable en dehors du terrain. J’ai eu l’oc­ca­sion de m’en­traîner avec lui, puis de discuter après, et c’était une superbe expé­rience que je n’ou­blierai jamais. »