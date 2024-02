Dans un commu­niqué transmis par IMG, sa nouvelle agence de repré­sen­ta­tion, aux médias danois, Holger Rune s’est exprimé sur la fin colla­bo­ra­tion plus courte que prévue avec Boris Becker, qui a lui aussi donné une expli­ca­tion.

« Comme vous le savez, j’ai essayé diffé­rentes constel­la­tions d’en­traî­neurs au cours des 12 derniers mois. Après avoir travaillé avec le même entraî­neur pendant 15 ans, soit toute ma vie de joueur de tennis, il n’est pas facile de trouver le parte­naire idéal du premier coup. J’ai beau­coup appris et décou­vert ce qui est impor­tant pour moi afin de me sentir bien et en même temps de me déve­lopper comme je le souhaite. J’ai de grandes ambi­tions et de grands objec­tifs, et j’ai besoin de gens autour de moi qui ont la même vision. Et des personnes en qui je peux avoir confiance pour atteindre mes objec­tifs. J’ai besoin de personnes qui me connaissent et qui peuvent être là tout le temps. Cela me donne de la sécu­rité et de la joie dans un monde où les envi­ron­ne­ments et les condi­tions changent chaque semaine. Je voudrais remer­cier tous ceux qui ont parti­cipé au processus, Lars, Boris, Severin, je vous aime ».