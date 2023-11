En raison de tensions entre ses deux coachs, Lars Christensen et Patrick Mouratoglou, Holger Rune avait d’abord décidé de pour­suivre avec le premier, avant de fina­le­ment engager Boris Becker comme entraî­neur. Au micro de l’ATP avant de parti­ciper pour la première fois au Masters du 12 au 19 novembre à Turin, le Danois est revenu sur cette période difficile.

« J’ai eu beau­coup de diffi­cultés dans mon équipe. Je pense que plus il y a de paix et de tran­quillité autour d’un joueur de tennis ou d’un athlète, plus il est perfor­mant. Et moins il y en a, plus il est diffi­cile de rester concentré. J’ai donc eu du mal à donner le meilleur de moi‐même. Et ce n’est pas bon pour un athlète ».