Ce n’est pas un secret, Nick Kyrgios apprécie beau­coup le jeune Holger Rune. Il lui a récem­ment proposé de s’as­so­cier en double et l’a même défendu récem­ment en n’hé­si­tant pas à tacler Stan Wawrinka.

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta Dello Sport, le 8e mondial a parlé de sa rela­tion avec l’Australien en louant égale­ment ses qualités tennistiques.

« J’aime sa person­na­lité, j’ai­me­rais avoir son service. Quand j’étais encore en Futures, il n’hé­si­tait pas à me parler et à me donner des conseils tactiques. On a commencé à se parler par texto et depuis, on a une super rela­tion », a révélé Rune, qui affron­tera Taylor Fritz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami.