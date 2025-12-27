AccueilATPRune sur sa rupture du tendon d'Achille : "Ai-je peur de ne...
Rune sur sa rupture du tendon d’Achille : « Ai‐je peur de ne pas revenir à mon meilleur niveau ? Pas du tout. Je n’ai aucun doute »

Jean Muller
Par Jean Muller

Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, lors de l’ATP 250 de Stockholm, Holger Rune entame sa réédu­ca­tion avec assi­duité. Récemment, une vidéo du 15e joueur mondial déjà en capa­cité d’ef­fec­tuer des échanges sur ses deux jambes, fait le tour des réseaux sociaux. 

Sur la chaîne danoise TV2, le cham­pion de Paris‐Bercy 2022 a affiché sa confiance quant à un retour au meilleur de sa forme sur le circuit.

Journaliste : « Est‐ce que vous avez parfois peur de ne plus jamais retrouver votre niveau ? »

Holger Rune : « Pas du tout. Je n’ai aucun doute. Je suis sûr que je vais aller beau­coup mieux. À la fois parce qu’on rela­ti­vise un peu plus les choses. Et parce qu’on ne prend rien pour acquis. En tout cas, j’ai réfléchi au fait que je dois appré­cier chaque jour ».

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 15:48

We Love Tennis
