Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, lors de l’ATP 250 de Stockholm, Holger Rune entame sa rééducation avec assiduité. Récemment, une vidéo du 15e joueur mondial déjà en capacité d’effectuer des échanges sur ses deux jambes, fait le tour des réseaux sociaux.
Sur la chaîne danoise TV2, le champion de Paris‐Bercy 2022 a affiché sa confiance quant à un retour au meilleur de sa forme sur le circuit.
Journaliste : « Est‐ce que vous avez parfois peur de ne plus jamais retrouver votre niveau ? »
Holger Rune : « Pas du tout. Je n’ai aucun doute. Je suis sûr que je vais aller beaucoup mieux. À la fois parce qu’on relativise un peu plus les choses. Et parce qu’on ne prend rien pour acquis. En tout cas, j’ai réfléchi au fait que je dois apprécier chaque jour ».
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 15:48