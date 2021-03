Holger Rune a réussi son coup. Il y a quelques jours, le jeune danois a tenté d’en­voyer un message au numéro 1 mondial pour un entraî­ne­ment privé. Tout étonné que Novak lui réponde et accède à se demande, le gamin de 17 ans s’est donc retrouvé sur les courts de Monte‐Carlo a s’en­traîner avec l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il en a profité pour livrer ses réactions.

« Il y avait une si bonne énergie sur le court », a déclaré Holger Rune après la séance. « De toute évidence, nous avons tous les deux une grande passion pour le tennis. Il m’a égale­ment donné beau­coup de conseils. C’est une vraie légende et il reste très humain. C’était comme si ma famille était sur le court aujourd’hui. Je me sentais bien, et je pense qu’il se sentait très bien aussi. »

Le Danois a des étoiles dans les yeux.