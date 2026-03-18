Accueil ATP

Rune très cash sur Alcaraz et Sinner : « Honnêtement, ça devient ennuyeux »

Par
Baptiste Mulatier
-
172

Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Holger Rune attend son retour avec grande impatience. 

Lors d’une inter­view accordée à « Tales from Tennis », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, le Danois de 22 ans (toujours 28e mondial à l’heure qu’il est) a évoqué sa volonté de bous­culer l’ordre établi par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Avec seule­ment deux joueurs qui atteignent les finales et remportent tout, ça devient ennuyeux, pour être honnête. Je pense qu’il faut plus de joueurs pour les défier, pas seule­ment sur un tournoi, mais de manière constante. Je sais que j’en suis capable, et chaque fois que je monte sur le court contre eux, je sais que j’ai une chance de les battre. Je sais aussi qu’ils trouvent tous les deux que c’est un match diffi­cile contre moi, ce qui est une moti­va­tion supplé­men­taire pour moi. »

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 09:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.