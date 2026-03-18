Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Holger Rune attend son retour avec grande impatience.

Lors d’une inter­view accordée à « Tales from Tennis », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, le Danois de 22 ans (toujours 28e mondial à l’heure qu’il est) a évoqué sa volonté de bous­culer l’ordre établi par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Avec seule­ment deux joueurs qui atteignent les finales et remportent tout, ça devient ennuyeux, pour être honnête. Je pense qu’il faut plus de joueurs pour les défier, pas seule­ment sur un tournoi, mais de manière constante. Je sais que j’en suis capable, et chaque fois que je monte sur le court contre eux, je sais que j’ai une chance de les battre. Je sais aussi qu’ils trouvent tous les deux que c’est un match diffi­cile contre moi, ce qui est une moti­va­tion supplé­men­taire pour moi. »