Après avoir révélé à Express Sport qu’il « détes­tait » les discus­sions sur le GOAT, Holger Rune a parlé des records de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qu’il ne consi­dère pas comme inaccessibles.

« Ils ont réussi quelque chose d’his­to­rique. Cela pousse aussi les jeunes géné­ra­tions à voir ce qui est possible. Les records sont là pour être battus. Et main­te­nant, ces gars nous font travailler encore plus dur pour battre des records. C’est une bonne chose pour l’avenir du tennis. Le niveau va s’élever encore plus. Je pense que des joueurs comme Federer, Novak, Nadal, Murray nous ont montré un niveau extrê­me­ment élevé et c’est ce qui rend la jeune géné­ra­tion si bonne aujourd’hui. J’espère que nous (il inclut Alcaraz, ndlr) pour­rons conti­nuer comme ça dans le tennis, en élevant encore plus le niveau. Je pense que c’est possible. »

Le Danois a du chemin !