Holger Rune, battu ce dimanche par Grigor Dimitrov en finale du tournoi de Brisbane, a exprimé sa volonté de mettre fin au règne de Novak Djokovic.

« Nous devons le battre non pas une seule fois mais plus régu­liè­re­ment parce que je l’ai battu cette année, Sinner l’a battu, mais il gagne encore trois des quatre tour­nois du Grand Chelem, en gagnant presque Wimbledon aussi. Ce n’est donc pas suffi­sant. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le sortir de là. Je ne l’ai jamais battu en Grand Chelem. Rien n’est impos­sible, mais je pense que c’est plus diffi­cile. Il se sent à l’aise dans les tour­nois du Grand Chelem, au meilleur des cinq sets, il a l’ex­pé­rience d’une longue période. Il sait que même s’il est mené deux sets à zéro, il peut encore revenir », a déclaré le numéro 4 mondial dans des propos rapportés par Express.