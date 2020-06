Consultant pour Amazon Prime (le diffuseur en Grande-Bretagne du circuit ATP), Greg Rusedski a été interrogé par Tennis365 sur le retour d’Andy Murray. « Il sera intéressant de voir où en sera le corps d’Andy quand il reviendra, a d’abord commenté l’ancien joueur britannique. Il a eu beaucoup de problèmes avec sa hanche lors de la phase finale de la Coupe Davis en novembre. Quand on a le problème de croissance osseuse qu’il avait, jouer au meilleur des cinq sets est un véritable défi (…) C’est dur pour le corps et tu ne peux jamais reproduire un scénario de match à l’entraînement. Sa victoire à Anvers l’an dernier a été une performance phénoménale. Une fois de plus, Andy a montré à quel point il était incroyablement fort mentalement en battant Stan en finale. C’était une très grande victoire et c’est la raison pour laquelle il ne faut jamais l’exclure totalement. »