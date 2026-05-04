Forcément impres­sionné par la pres­ta­tion de Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, où il n’a laissé aucune chance à Alexander Zverev (6−1, 6–2, en moins d’une heure de jeu), Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a estimé qu’il n’y avait fina­le­ment qu’un seul joueur capable d’ar­rêter le numéro 1 mondial, à l’ex­cep­tion évidem­ment de Carlos Alcaraz.

« Il y a un homme (capable d’ar­rêter Sinner), qui va faire son retour cette semaine, c’est Novak Djokovic. Nous n’avons pas parlé de lui. Nous ne l’avons pas vu, mais c’est un joueur qui ne se sous‐estime jamais, quel que soit le tournoi auquel il parti­cipe. Quand Carlos est là, ça rend les choses plus inté­res­santes, mais bon, il faut bien que quelqu’un d’autre se démarque aussi. On ne peut pas compter unique­ment sur lui. Zverev est celui qui se rapproche le plus de Sinner au vu de ses résul­tats sur terre battue, mais il est loin derrière lui depuis quelque temps. On se demande donc qui sera le prochain. »