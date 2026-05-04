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Rusedski : « À part Alcaraz, il n’y a qu’un homme capable d’ar­rêter Sinner »

Par
Thomas S
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Forcément impres­sionné par la pres­ta­tion de Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Madrid, où il n’a laissé aucune chance à Alexander Zverev (6−1, 6–2, en moins d’une heure de jeu), Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a estimé qu’il n’y avait fina­le­ment qu’un seul joueur capable d’ar­rêter le numéro 1 mondial, à l’ex­cep­tion évidem­ment de Carlos Alcaraz. 

« Il y a un homme (capable d’ar­rêter Sinner), qui va faire son retour cette semaine, c’est Novak Djokovic. Nous n’avons pas parlé de lui. Nous ne l’avons pas vu, mais c’est un joueur qui ne se sous‐estime jamais, quel que soit le tournoi auquel il parti­cipe. Quand Carlos est là, ça rend les choses plus inté­res­santes, mais bon, il faut bien que quelqu’un d’autre se démarque aussi. On ne peut pas compter unique­ment sur lui. Zverev est celui qui se rapproche le plus de Sinner au vu de ses résul­tats sur terre battue, mais il est loin derrière lui depuis quelque temps. On se demande donc qui sera le prochain. »

Publié le lundi 4 mai 2026 à 15:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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