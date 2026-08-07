Ancien 4e joueur mondial, finaliste de l’US Open en 1997 et actuel entraîneur du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski anime également un podcast intitulé, Off Court with Greg.
Et après avoir expliqué que Carlos Alcaraz ne disputera pas l’US Open suite à l’annonce de son forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, le Britannique a pris le triste exemple de Jack Draper pour étayer son propos.
« Je pense qu’il faut prendre tout le temps nécessaire, même s’il doit manquer le reste de l’année et ne reprendre qu’en 2027. On l’a malheureusement vu avec Jack Draper : il a terminé son match en trois sets, mais il était en larmes dès le début du troisième set parce que son épaule ne va pas bien et son coude, avec cette contusion osseuse. C’est terrible. Il est absent du circuit depuis près d’un an, il a connu des hauts et des bas à Indian Wells et à Miami, puis s’est blessé au genou sur terre battue, a disputé le tournoi d’Eastbourne, s’est retiré de celui de Washington et a joué son match à Montréal. C’est très inquiétant de voir ce qui arrive à Draper, et je pense qu’Alcaraz se dit : “Je ne veux pas me retrouver dans une situation pareille.” Je vais prendre tout le temps qu’il me faudra, je ne vais pas précipiter mon retour, je vais publier des vidéos, je vais rester dans le coup. Vous savez, va‐t‐il jouer ou non ? C’est lui qui a été numéro un mondial, c’est lui qui a déjà remporté sept tournois du Grand Chelem, donc il va faire parler de lui. Il doit aussi satisfaire ses sponsors, car il doit rester dans le coup. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 13:13