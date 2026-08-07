Ancien 4e joueur mondial, fina­liste de l’US Open en 1997 et actuel entraî­neur du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski anime égale­ment un podcast inti­tulé, Off Court with Greg.

Et après avoir expliqué que Carlos Alcaraz ne dispu­tera pas l’US Open suite à l’an­nonce de son forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, le Britannique a pris le triste exemple de Jack Draper pour étayer son propos.

« Je pense qu’il faut prendre tout le temps néces­saire, même s’il doit manquer le reste de l’année et ne reprendre qu’en 2027. On l’a malheu­reu­se­ment vu avec Jack Draper : il a terminé son match en trois sets, mais il était en larmes dès le début du troi­sième set parce que son épaule ne va pas bien et son coude, avec cette contu­sion osseuse. C’est terrible. Il est absent du circuit depuis près d’un an, il a connu des hauts et des bas à Indian Wells et à Miami, puis s’est blessé au genou sur terre battue, a disputé le tournoi d’Eastbourne, s’est retiré de celui de Washington et a joué son match à Montréal. C’est très inquié­tant de voir ce qui arrive à Draper, et je pense qu’Alcaraz se dit : “Je ne veux pas me retrouver dans une situa­tion pareille.” Je vais prendre tout le temps qu’il me faudra, je ne vais pas préci­piter mon retour, je vais publier des vidéos, je vais rester dans le coup. Vous savez, va‐t‐il jouer ou non ? C’est lui qui a été numéro un mondial, c’est lui qui a déjà remporté sept tour­nois du Grand Chelem, donc il va faire parler de lui. Il doit aussi satis­faire ses spon­sors, car il doit rester dans le coup. »