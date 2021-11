Toujours très présent dans les médias pour donner son avis sur le circuit masculin, Greg Rusedski a récem­ment évoqué les cas de Roger Federer et Rafael Nadal qui devraient faire tous les deux leur retour en 2022. Interrogé par Express Sport sur leur capa­cité à revenir au plus haut niveau, le consul­tant britan­nique estime que ce sera très compliqué main­te­nant que la jeunesse s’est emparée du pouvoir.

« Vous parlez de la jeune géné­ra­tion, ils sont là main­te­nant. Je veux dire, des trois grands, il ne reste que Novak, et qui ne semble pas encore prêt à s’ar­rêter. Ce sera très diffi­cile pour Federer et Nadal main­te­nant parce que Medvedev, Zverev et Tsitsipas sont là. Medvedev a fina­le­ment battu Djokovic en finale d’un Grand Chelem, Tsitsipas menait deux sets à zéro en finale de Roland‐Garros et Matteo Berrettini a fait finale à Wimbledon, donc nous n’avons pas eu de Federer, pas de Nadal, seule­ment Djokovic parmi les trois grands en finale d’un tournoi majeur cette année, ce qui est très inha­bi­tuel et inédit au cours de la dernière décennie. »