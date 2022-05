Ancien 4e joueur en simple et fina­liste de l’US Open en 1997, le désor­mais consul­tant Greg Rusedski n’en loupe pas une dès qu’il s’agit d’en­censer Novak Djokovic dont il a toujours dit qu’il termi­nera sa carrière avec au moins 25 titres du Grand Chelem. Lors d’une récente inter­view, Greg a remis ça.

« Djokovic va devenir le plus grand joueur de tous les temps. Il a été le numéro un mondial pendant le plus grand nombre de semaines, il a gagné ses face‐à‐face avec Nadal et Federer. Il peut terminer sa carrière avec 25 titres du Grand Chelem. »