Alors que le cas de Carlos Alcaraz continue de faire beau­coup parler suite à l’an­nonce de son forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, certains obser­va­teur estiment que les chances de l’Espagnol de parti­ciper à l’US Open, qui n’a plus joué en compé­titon depuis le 15 avril dernier, sont quasi­ment nulles.

C’est notam­ment le cas de l’an­cien 4e mondial, Greg Rusedski, qui s’est exprimé sans détour sur la situa­tion du septuple vain­queur en Grand Chelem.

« Carlos Alcaraz s’est retiré de Cincinnati. Ça s’an­non­çait telle­ment bien lors des séances d’en­traî­ne­ment. Je m’étais un peu posé des ques­tions quand les juniors s’en­traî­naient là‐bas et qu’on l’avait vu s’en­traîner avec eux, mais ça avait l’air plutôt bien : ses dépla­ce­ments, ses coups, sa nouvelle coif­fure… tout semblait parfait. Mais on peut d’ores et déjà faire une croix sur l’US Open. Il n’y a aucune chance qu’il parti­cipe à l’US Open s’il manque Cincinnati. Je pense qu’il faut prendre tout le temps néces­saire, même s’il doit manquer le reste de l’année et ne reprendre qu’en 2027. »