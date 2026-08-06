Alors que le cas de Carlos Alcaraz continue de faire beaucoup parler suite à l’annonce de son forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, certains observateur estiment que les chances de l’Espagnol de participer à l’US Open, qui n’a plus joué en compétiton depuis le 15 avril dernier, sont quasiment nulles.
C’est notamment le cas de l’ancien 4e mondial, Greg Rusedski, qui s’est exprimé sans détour sur la situation du septuple vainqueur en Grand Chelem.
« Carlos Alcaraz s’est retiré de Cincinnati. Ça s’annonçait tellement bien lors des séances d’entraînement. Je m’étais un peu posé des questions quand les juniors s’entraînaient là‐bas et qu’on l’avait vu s’entraîner avec eux, mais ça avait l’air plutôt bien : ses déplacements, ses coups, sa nouvelle coiffure… tout semblait parfait. Mais on peut d’ores et déjà faire une croix sur l’US Open. Il n’y a aucune chance qu’il participe à l’US Open s’il manque Cincinnati. Je pense qu’il faut prendre tout le temps nécessaire, même s’il doit manquer le reste de l’année et ne reprendre qu’en 2027. »
Publié le jeudi 6 août 2026 à 17:50