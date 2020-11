Consultant pour plusieurs médias britannique, Greg Rusedski prend quelques fois des risques pour créer le buzz. Avant de vous livrer ce qu’il a dit sur le prochain « come- back » de Roger Federer, il est utile de rappeler son palmarès.

Greg Rusedski a été 4ème joueur mondial. Son palmarès est de 15 titres pour 27 finales. En Grand Chelem, il a été finaliste à l’US Open en battu par 1997 par l’Australien Rafter.

Interrogé ce week-end sur le retour de Federer, Greg a osé une comparaison hasardeuse : « Même si Roger Federer est un « cas », son retour ne peut être identique à celui de 2017. Je n’y crois pas. Quand il a remporté des tournois en 2017, les courts étaient particulièrement rapides, les balles étaient rapides et il a apporté un nouveau style auquel ses adversaires ne s’attendaient pas. Malheureusement, Federer n’est pas comme une bonne bouteille de vin qui se bonifie avec le temps. Six mois et 11 mois dans le tennis masculin, c’est énorme. Roger Federer peut toujours jouer un excellent tennis, mais gagner les Chelems est une autre histoire. «