En battant Novak Djokovic dimanche dernier en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, quelques années après avoir obtenu le statut de plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

Dans le dernier épisode de son podcast « Off Court », dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski estime néan­moins qu’il est beau­coup trop tôt pour inclure l’Espagnol dans le débat du GOAT (grea­test of all time, meilleur joueur de tous les temps).

« C’est ridi­cule à mon avis. Il a remporté sept tour­nois majeurs, il est sur la bonne voie, mais il faut avoir un palmarès impres­sion­nant pour atteindre les 20 titres. Djokovic en est à 24, Nadal à 22 et Federer à 20. Ce sont des distances consi­dé­rables. Il faudrait qu’il remporte tous les tour­nois du Grand Chelem cette année pour atteindre les 10 titres. Même s’il rempor­tait tous les tour­nois du Grand Chelem, il lui faudrait encore au moins deux ans et demi, donc je pense qu’il est un peu préma­turé d’in­clure Alcaraz dans le débat sur le meilleur joueur de tous les temps. Il faut définir cela par quelque chose : les chiffres, la longé­vité, l’époque à laquelle vous avez joué. Regardons donc l’his­toire de Novak Djokovic. Et c’est pour­quoi je le consi­dère comme le meilleur joueur de tous les temps. Il est arrivé à une époque où Federer et Nadal domi­naient. Il a traversé cette géné­ra­tion et a dit : ‘Écoutez, je vais vous tenir tête. Je vais trouver un moyen.’ Et puis, pendant une décennie, il a dominé ce sport. Les chiffres ne mentent pas. C’est pour­quoi je dis que Djokovic est le GOAT. »