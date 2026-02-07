En battant Novak Djokovic dimanche dernier en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, quelques années après avoir obtenu le statut de plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.
Dans le dernier épisode de son podcast « Off Court », dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski estime néanmoins qu’il est beaucoup trop tôt pour inclure l’Espagnol dans le débat du GOAT (greatest of all time, meilleur joueur de tous les temps).
« C’est ridicule à mon avis. Il a remporté sept tournois majeurs, il est sur la bonne voie, mais il faut avoir un palmarès impressionnant pour atteindre les 20 titres. Djokovic en est à 24, Nadal à 22 et Federer à 20. Ce sont des distances considérables. Il faudrait qu’il remporte tous les tournois du Grand Chelem cette année pour atteindre les 10 titres. Même s’il remportait tous les tournois du Grand Chelem, il lui faudrait encore au moins deux ans et demi, donc je pense qu’il est un peu prématuré d’inclure Alcaraz dans le débat sur le meilleur joueur de tous les temps. Il faut définir cela par quelque chose : les chiffres, la longévité, l’époque à laquelle vous avez joué. Regardons donc l’histoire de Novak Djokovic. Et c’est pourquoi je le considère comme le meilleur joueur de tous les temps. Il est arrivé à une époque où Federer et Nadal dominaient. Il a traversé cette génération et a dit : ‘Écoutez, je vais vous tenir tête. Je vais trouver un moyen.’ Et puis, pendant une décennie, il a dominé ce sport. Les chiffres ne mentent pas. C’est pourquoi je dis que Djokovic est le GOAT. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 12:48