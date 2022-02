Interrogé par le quoti­dien austra­lien The Age, l’an­cien joueur Greg Rusedski n’a pas changé son pronostic concer­nant le GOAT alors même que Rafael Nadal a rajouté une unité à son comp­teur : « J’ai toujours dit que Djokovic se retrou­ve­rait avec plus de tour­nois du Grand Chelem et je pense toujours la même chose. Il est le meilleur. Le seul endroit où Federer est dange­reux est Wimbledon et nous ne savons pas comment il sera physi­que­ment. Peut‐être que Nadal gagnera le 22e Grand Chelem à Roland Garros. Je pense que Djokovic accep­tera le défi et tentera de gagner Wimbledon et l’US Open comme il le peut. Nous pour­rions faci­le­ment terminer 2022 avec Nole et Rafa avec 22 tour­nois du Grand Chelem. Nous verrons ce qui se passera, mais je pense que Djokovic finira avec plus de titres majeurs. »