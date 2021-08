Greg Rusedski voit grand pour Novak Djokovic. L’ex‐numéro 4 mondial pense le Serbe capable capable de doubler Margaret Court, que cherche à égaliser Serena Williams depuis 2017. Il devien­drait alors le grand recordman du nombre de titres en Grand Chelem, hommes et femmes confondus.

« Je pense qu’il obtiendra 25 tour­nois du Grand Chelem et battra le record de Margaret Court. La seule façon dont nous pouvons juger le débat du GOAT est sur les chiffres et Novak a égale­ment plus de victoires contre Nadal et Federer. Les chiffres ne mentent pas », a lâché le Canado‐Britannique pour Tennis 365 au cours d’un événe­ment Prime Video.