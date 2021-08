Même lors­qu’il n’est pas perfor­mant sur les courts, Nick Kyrgios continue de faire parler de lui à cause de son grand talent qu’il n’est visi­ble­ment pas décidé à exploiter tota­le­ment, faute de travail. Un immense gâchis pour l’an­cien 4e joueur mondial et actuel consul­tant pour la BBC, Greg Rusedski.

« Kyrgios a autant de talent, sinon plus, que Federer ou McEnroe. Mais peu importe que vous soyez ridi­cu­le­ment talen­tueux, cela ne vaut pas le travail acharné, la routine quoti­dienne et l’en­ga­ge­ment. Le problème est qu’il ne veut pas d’un coach. Il a eu de grandes influences autour de lui notam­ment un grand cham­pion comme Lleyton Hewitt. Les entraî­neurs de tennis austra­liens ont un système fantas­tique. Il n’y a rien que je puisse dire à Kyrgios. La seule personne qui peut prendre cette déci­sion est lui‐même s’il veut devenir un cham­pion. Il est malheu­reu­se­ment plus préoc­cupé par les prises de becs sur les médias sociaux. Il pour­rait être un grand homme pour le tennis, mais il ne fait pas les efforts néces­saires et si vous ne le faites pas, plus vous vieillissez, et plus cela devient difficile. »