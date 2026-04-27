Alors que Carlos Alcaraz a décidé de déclarer forfait pour le reste de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, Greg Rusedski a évoqué les consé­quences de cette absence d’en­ver­gure dans le dernier épisode de son podcast, Off Court.

Pour l’an­cien fina­liste de l’US Open, cela risque de mettre un peu plus de pres­sion sur les épaules de Jannik Sinner, tandis que Novak Djokovic devrait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion sur le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai).

« Pour moi, Wimbledon est le tournoi que Novak pour­rait remporter, mais tout à coup, Roland‐Garros est devenu plutôt inté­res­sant chez les hommes. Oui, Sinner est le grand favori, mais voyons comment les attentes évoluent, car jusqu’à présent, elles repo­saient sur deux joueurs. On parlait de Sinner. On parlait d’Alcaraz, et main­te­nant tout le monde ne parle plus que de Sinner, Sinner, Sinner. Cela va mettre un peu plus de pres­sion et créer un peu plus d’attentes sur Sinner. Maintenant, beau­coup de joueurs se disent : ‘Carlos est absent de Roland‐Garros. Je n’ai pas besoin de battre Alcaraz et Sinner l’un après l’autre pour remporter un tournoi du Grand Chelem’. Ça va donc être inté­res­sant de voir ce que Novak va montrer à Rome. Tout à coup, il se dit : ‘il y a peut‐être une oppor­tu­nité là‐bas’. Zverev va penser la même chose, et c’est lui qui a été le plus régu­lier sur le circuit, à part Alcaraz et Sinner. »