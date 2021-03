Ancien 4e joueur mondial et actuel­le­ment consul­tant pour diffé­rentes chaînes britan­niques, Greg Rusedski a donné une inter­view très inté­res­sante à Inews dans laquelle il évoque la nouvelle géné­ra­tion confrontée au Big 3. Et selon lui, les courts devenus lents au fils des saisons ont parti­cu­liè­re­ment avan­tagé Federer, Nadal et Djokovic. Il s’explique.

« Premièrement, le gros problème pour la nouvelle géné­ra­tion est qu’elle est tombée dans la même ère que les trois plus grands joueurs de tous les temps. Et à moins qu’ils (les déci­sion­naires, ndlr) ne changent la vitesse des courts, cela ne chan­gera pas. Maintenant, c’est moyen‐lent de partout et cela a donné aux Big 3 un énorme avan­tage car à chaque tournoi auquel ils parti­cipent, il n’y a pas de gros ajus­te­ments néces­saires à faire. Regardez Dubaï la semaine dernière, c’est Aslan Karatsev qui a gagné. Il y a eu beau­coup de boule­ver­se­ments tout au long du tournoi parce qu’il y avait des courts rapides et des balles rapides. Nous avons donc besoin de plus de variété. »