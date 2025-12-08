Alors que les comparaisons entre joueurs de différentes générations se multiplient, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a estimé au micro de Tennis365 que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner allaient logiquement faire passer le tennis à niveau de jeu supérieur.
« Chaque génération passe au niveau supérieur, et c’est ce que nous observons avec Alcaraz et Sinner. La science du sport s’améliore, les techniques s’améliorent, la technologie des raquettes s’améliore et même si nous disons qu’Alcaraz et Sinner jouent un tennis que nous n’avons jamais vu auparavant, cela ne signifie pas que les grands joueurs du passé n’auraient pas atteint ce niveau s’ils avaient bénéficié des mêmes conditions de jeu qu’aujourd’hui. Prenez ma génération, par exemple : nous avions Pete Sampras. Il a remporté 14 titres du Grand Chelem, battant le record de tous les temps dans le tennis masculin, et tout le monde disait que ce record ne serait jamais battu. Puis, tout à coup, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont arrivés et ont tous remporté 20 titres du Grand Chelem ou plus. »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 12:08