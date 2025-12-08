Alors que les compa­rai­sons entre joueurs de diffé­rentes géné­ra­tions se multi­plient, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a estimé au micro de Tennis365 que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner allaient logi­que­ment faire passer le tennis à niveau de jeu supérieur.

« Chaque géné­ra­tion passe au niveau supé­rieur, et c’est ce que nous obser­vons avec Alcaraz et Sinner. La science du sport s’amé­liore, les tech­niques s’amé­liorent, la tech­no­logie des raquettes s’amé­liore et même si nous disons qu’Alcaraz et Sinner jouent un tennis que nous n’avons jamais vu aupa­ra­vant, cela ne signifie pas que les grands joueurs du passé n’au­raient pas atteint ce niveau s’ils avaient béné­ficié des mêmes condi­tions de jeu qu’au­jourd’hui. Prenez ma géné­ra­tion, par exemple : nous avions Pete Sampras. Il a remporté 14 titres du Grand Chelem, battant le record de tous les temps dans le tennis masculin, et tout le monde disait que ce record ne serait jamais battu. Puis, tout à coup, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont arrivés et ont tous remporté 20 titres du Grand Chelem ou plus. »