Consultant pour Amazon Prime, l’ancien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, a développé une réflexion intéressante à propos d’Andy Murray. Si le Canadien estime qu’il n’est plus capable de remporter un Grand Chelem à cause de la difficulté d’enchaîner sept matchs en cinq sets, il croit néanmoins le Britannique encore capable de rivaliser avec n’importe quel joueur le temps d’une rencontre.

« Peut-il avoir une chance d’atteindre la deuxième semaine sur un Majeur ? Peut-être. Peut-il en gagner un ? Je pense que c’est au-delà de ses forces. Simplement à cause des capacités physiques nécessaires pour remporter un Grand Chelem en trois sets gagnants. Mais vous devez lui rendre hommage pour une carrière incroyable et tout ce qu’il a fait, a expliqué Rusedski. Djokovic et Nadal sont en bonne santé, Thiem a remporté un Chelem. Peut-il avoir un moment magique où il bat ces gars lors d’un Grand Chelem ? Ouais, il peut les battre. Mais peut-il gagner sept matchs de suite ? C’est le problème. »