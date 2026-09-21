Greg Rusedski est un grand fan de Carlos Alcaraz mais il aimerait également qu’il s’éparpille moins, notamment pendant l’intersaison où il a pris l’habitude de participer à des exhibitions souvent très lucratives et énergivore.
Mais avec sa grave blessure au poignet, qui l’a tenu éloigné des courts pendant près de cinq mois, l’Espagnol va devoir faire des concessions. C’est en tout cas ce que pense l’ancien joueur britannique, qui s’est exprimé à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg.
« Je pense que la santé, c’est la richesse, et qu’il faut donner la priorité à ce qui compte vraiment pour soi. Est‐ce que c’est de remporter le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem ? Est‐ce que c’est de décrocher le plus de titres ? Est‐ce que c’est d’être numéro un à la fin de l’année ? C’est là qu’il faut s’asseoir avec son équipe et faire le point sur ces questions, et je pense qu’ils y arriveront. Je ne pense pas que Carlos refera la même erreur deux fois. Et je pense que Sinner a jusqu’à présent géré sa carrière à la perfection, même s’il a un peu de malchance avec ses genoux en ce moment, car je crois que c’est ce qui a causé sa chute à Wimbledon au premier tour. Mais il ne nous le dira pas. »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 19:51