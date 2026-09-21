Accueil ATP

Rusedski ne lâche pas Alcaraz : « Je ne pense pas que Carlos refera deux fois la même erreur, alors que Jannik Sinner a géré sa carrière à la perfec­tion jusqu’à présent »

Par
Thomas S
-
304
Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Greg Rusedski est un grand fan de Carlos Alcaraz mais il aime­rait égale­ment qu’il s’épar­pille moins, notam­ment pendant l’in­ter­saison où il a pris l’ha­bi­tude de parti­ciper à des exhi­bi­tions souvent très lucra­tives et énergivore. 

Mais avec sa grave bles­sure au poignet, qui l’a tenu éloigné des courts pendant près de cinq mois, l’Espagnol va devoir faire des conces­sions. C’est en tout cas ce que pense l’an­cien joueur britan­nique, qui s’est exprimé à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg.

« Je pense que la santé, c’est la richesse, et qu’il faut donner la prio­rité à ce qui compte vrai­ment pour soi. Est‐ce que c’est de remporter le plus grand nombre de tour­nois du Grand Chelem ? Est‐ce que c’est de décro­cher le plus de titres ? Est‐ce que c’est d’être numéro un à la fin de l’année ? C’est là qu’il faut s’asseoir avec son équipe et faire le point sur ces ques­tions, et je pense qu’ils y arri­ve­ront. Je ne pense pas que Carlos refera la même erreur deux fois. Et je pense que Sinner a jusqu’à présent géré sa carrière à la perfec­tion, même s’il a un peu de malchance avec ses genoux en ce moment, car je crois que c’est ce qui a causé sa chute à Wimbledon au premier tour. Mais il ne nous le dira pas. »

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 19:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥