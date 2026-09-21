Greg Rusedski est un grand fan de Carlos Alcaraz mais il aime­rait égale­ment qu’il s’épar­pille moins, notam­ment pendant l’in­ter­saison où il a pris l’ha­bi­tude de parti­ciper à des exhi­bi­tions souvent très lucra­tives et énergivore.

Mais avec sa grave bles­sure au poignet, qui l’a tenu éloigné des courts pendant près de cinq mois, l’Espagnol va devoir faire des conces­sions. C’est en tout cas ce que pense l’an­cien joueur britan­nique, qui s’est exprimé à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg.

« Je pense que la santé, c’est la richesse, et qu’il faut donner la prio­rité à ce qui compte vrai­ment pour soi. Est‐ce que c’est de remporter le plus grand nombre de tour­nois du Grand Chelem ? Est‐ce que c’est de décro­cher le plus de titres ? Est‐ce que c’est d’être numéro un à la fin de l’année ? C’est là qu’il faut s’asseoir avec son équipe et faire le point sur ces ques­tions, et je pense qu’ils y arri­ve­ront. Je ne pense pas que Carlos refera la même erreur deux fois. Et je pense que Sinner a jusqu’à présent géré sa carrière à la perfec­tion, même s’il a un peu de malchance avec ses genoux en ce moment, car je crois que c’est ce qui a causé sa chute à Wimbledon au premier tour. Mais il ne nous le dira pas. »