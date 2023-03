Ancien 4e joueur mondial et consul­tant pour diffé­rents médias britan­nique, Greg Rusedski, inter­rogé par le Time sur le phéno­mène Carlos Alcaraz, a confirmé l’ana­lyse de beau­coup d’ob­ser­va­teurs, à savoir que le numéro un mondial est une combi­naison des trois meilleurs joueurs de tous les temps.

« C’est comme si on réunis­sait les trois grands en un seul joueur de tennis. La façon dont il a détruit Medvedev (en finale d’Indian Wells, ndlr) était incroyable. Nous étions tous inquiets de ce qui allait se passer dans le tennis après Federer, Nadal et Djokovic. Eh bien, Carlitos est apparu. Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai pensé qu’il devait améliorer son physique et son service, mais c’est quelque chose qu’il a déjà fait. »