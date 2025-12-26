Dans le dernier épisode de son podcast « off court », dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a exprimé ses doutes quant à la capacité du phénomène brésilien, Joao Fonseca (24e mondial à 19 ans), à pouvoir rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Il a très bien joué en Australie au début de l’année et a battu Rublev, et on s’est dit : ‘Wow, qui est ce gamin ?’ Mais les gens ont compris son jeu. Ils ont compris comment le battre maintenant. Il est encore jeune et il a le temps, mais il est encore trop inexpérimenté, comme j’aime à le dire. Il lui faudra encore au moins deux ans de développement avant que nous puissions voir de quoi il est capable. Il n’est pas comme Carlos quand je l’ai vu à 15 ans, ou comme Jannik. Tout le monde parle de lui. Mais souvenez‐vous d’Alexander Zverev, tout le monde disait qu’il était le prochain héritier. Et voilà que les trois grands s’en vont et que Carlos et Sinner font leur apparition. »
