Dans le dernier épisode de son podcast « off court », dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a exprimé ses doutes quant à la capa­cité du phéno­mène brési­lien, Joao Fonseca (24e mondial à 19 ans), à pouvoir riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Il a très bien joué en Australie au début de l’année et a battu Rublev, et on s’est dit : ‘Wow, qui est ce gamin ?’ Mais les gens ont compris son jeu. Ils ont compris comment le battre main­te­nant. Il est encore jeune et il a le temps, mais il est encore trop inex­pé­ri­menté, comme j’aime à le dire. Il lui faudra encore au moins deux ans de déve­lop­pe­ment avant que nous puis­sions voir de quoi il est capable. Il n’est pas comme Carlos quand je l’ai vu à 15 ans, ou comme Jannik. Tout le monde parle de lui. Mais souvenez‐vous d’Alexander Zverev, tout le monde disait qu’il était le prochain héri­tier. Et voilà que les trois grands s’en vont et que Carlos et Sinner font leur apparition. »