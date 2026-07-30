Alors que le Masters 1000 de Montréal, qui débutera ce dimanche 2 août, fait face à une vague de forfaits, à commencer par ceux de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, l’ancien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, a tenu à revenir sur ce sujet préocuppant pour l’évènement canadien dans le dernier épisode de son podcast.
Et comme beaucoup, l’Anglais pense que le nouveau format de ces tournois pose problème.
« Mais du point de vue des tournois de Montréal et de Toronto, lorsque le tournoi masculin se déroule soit à Montréal, soit à Toronto, c’est difficile pour eux. Ils dépensent beaucoup d’argent pour un tournoi de la série Masters. L’histoire de cet événement est immense. En plus de cela, perdre deux années d’affilée Alcaraz, Sinner et Djokovic, ça nuit au tournoi. On parle là des trois plus grandes stars du tennis. Donc, de mon point de vue, je comprends pourquoi les directeurs de tournoi sont mécontents. Ils sont en colère parce que l’année dernière, le directeur du tournoi avait déclaré : “Écoutez, nous allons faire venir Alcaraz et Sinner l’année prochaine.” Cela ne s’est pas produit deux années de suite. Cela nuit à l’événement. Et tout le monde se plaint des Masters de deux semaines. C’est un exemple parfait qui montre pourquoi ils ne fonctionnent pas. Mais les joueurs voulaient plus d’argent. Ils en ont donc obtenu davantage, car cela a permis d’allonger la durée des tournois et de générer plus de recettes. »
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 12:42