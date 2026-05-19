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Rusedski pessi­miste pour Alcaraz : « Je ne pense pas que Carlos sera de retour pour Wimbledon cette année »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet, Carlos Alcaraz n’a pas pu disputer Madrid ni Rome et va égale­ment manquer Roland‐Garros, dont il est double tenant du titre. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski s’est montré très pessi­miste concer­nant un retour de l’Espagnol pour la saison sur gazon.

« Je ne pense pas que Carlos sera de retour pour Wimbledon cette année. Carlos nous manque toujours, mais il fait ce qu’il faut. La santé, c’est la richesse. Il ne veut pas finir comme Juan Martin Del Potro, qui est revenu trop tôt, a subi trop de bles­sures au poignet et n’a jamais réussi à exploiter son immense poten­tiel. Quel grand joueur nous avons perdu pendant de longues périodes. Et tant qu’il ne sera pas prêt, Carlos ne reviendra pas. »

Publié le mardi 19 mai 2026 à 12:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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