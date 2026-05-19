Blessé au poignet, Carlos Alcaraz n’a pas pu disputer Madrid ni Rome et va égale­ment manquer Roland‐Garros, dont il est double tenant du titre.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski s’est montré très pessi­miste concer­nant un retour de l’Espagnol pour la saison sur gazon.

« Je ne pense pas que Carlos sera de retour pour Wimbledon cette année. Carlos nous manque toujours, mais il fait ce qu’il faut. La santé, c’est la richesse. Il ne veut pas finir comme Juan Martin Del Potro, qui est revenu trop tôt, a subi trop de bles­sures au poignet et n’a jamais réussi à exploiter son immense poten­tiel. Quel grand joueur nous avons perdu pendant de longues périodes. Et tant qu’il ne sera pas prêt, Carlos ne reviendra pas. »