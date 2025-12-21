Dans le dernier épisode de son tout nouveau podcast, Off Court with Greg, l’ancien 4e mondial et finaliste de l’US Open, Greg Rusedski, est revenu en longueur sur la séparation entre Carlos Alcaraz et l’entraîneur, Juan Carlos Ferrero.
Et le Britannique ne semblait pas si surpris que cela en raison notamment du désaccord qui pouvait exister entre les deux parties au sujet des fameuses exhibitions.
« Prenez l’exemple de Jannik Sinner. Il s’est retiré des phases finales de la Coupe Davis et ne participe à aucun match exhibition. Il se prépare pour la nouvelle saison. Lorsque Federer, Nadal et Djokovic étaient au sommet, on ne les voyait pas participer à beaucoup de matchs exhibition. L’intersaison est une période cruciale de l’année pour se préparer à la nouvelle saison, mais Carlos est à un âge où il pense pouvoir continuer et que rien ne lui arrivera. Ce ne sera peut‐être pas le cas. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 16:16