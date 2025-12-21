Dans le dernier épisode de son tout nouveau podcast, Off Court with Greg, l’an­cien 4e mondial et fina­liste de l’US Open, Greg Rusedski, est revenu en longueur sur la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et l’en­traî­neur, Juan Carlos Ferrero.

Et le Britannique ne semblait pas si surpris que cela en raison notam­ment du désac­cord qui pouvait exister entre les deux parties au sujet des fameuses exhibitions.

« Prenez l’exemple de Jannik Sinner. Il s’est retiré des phases finales de la Coupe Davis et ne parti­cipe à aucun match exhi­bi­tion. Il se prépare pour la nouvelle saison. Lorsque Federer, Nadal et Djokovic étaient au sommet, on ne les voyait pas parti­ciper à beau­coup de matchs exhi­bi­tion. L’intersaison est une période cruciale de l’année pour se préparer à la nouvelle saison, mais Carlos est à un âge où il pense pouvoir conti­nuer et que rien ne lui arri­vera. Ce ne sera peut‐être pas le cas. »