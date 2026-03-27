Chaque défaite un peu inhabituelle de Carlos Alcaraz déclenche immédiatement un nombre impressionnant de commentaires et d’analyses.
Si la plupart des observateurs se montrent beaucoup moins sévères qu’il y a un an lorsqu’il s’était incliné dès son entrée en lice à Miami face à David Goffin, certains n’hésitent pas à relancer de vieux débats concernant certains choix du numéro 1 mondial.
C’est notamment le cas de l’ancien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, qui a de nouveau évoqué le goût trop prononcé de l’Espagnol pour les exhibitions et l’argent. Selon lui, l’usure mentale de Carlitos, battu par Korda au troisième tour en Floride, viendrait également de là.
« On dirait qu’il profite un peu trop de sa vie sociale. Il faut qu’il se repose, qu’il récupère. C’est un jeune homme, il veut aussi profiter de la vie, mais il lui faut trouver le bon équilibre. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles Juan Carlos Ferrero et lui se sont séparés : il souhaitait plus de discipline, plus de repos, plus de récupération. On a déjà parlé de ces questions d’argent. Je pense qu’il doit trouver un équilibre. Peut‐être jouer un peu moins. Annuler quelques matchs d’exhibition. Après tout, il a assez d’argent. Il faut trouver des moments pour se détendre et se faire plaisir, car il a énormément joué au tennis. Et quand on joue trop, on s’ennuie, on est surmené, et il devient difficile de maintenir un tel niveau. Malgré tout ça, je ne m’inquiète pas du tout pour lui. Il reviendra », a déclaré Rusedski dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg.
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 17:08