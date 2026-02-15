Lors d’une interview accordée à Bola VIP, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski s’est montré confiant pour l’avenir d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre dernier.
« Il n’aura aucun problème à revenir dans le top 5 et à remporter des tournois du Grand Chelem. Il a le niveau requis et cela prendra bien sûr un peu de temps, mais Holger est un travailleur acharné, donc pour moi, ce n’est pas un problème pour lui. Holger a toujours beaucoup d’options sur le court grâce à son niveau exceptionnel, en particulier en revers. On ne sait jamais s’il va jouer croisé, frapper fort long de ligne, faire une amortie ou autre chose. Cela peut parfois être difficile pour un joueur très talentueux, car lorsqu’on est capable de frapper autant de coups, la prise de décision peut être difficile. C’est certainement quelque chose sur lequel il doit travailler, mais il y arrivera. Pour moi, c’était simple, car je n’avais pas autant de qualités. Je devais juste servir et monter au filet. J’ai en fait un conseil à lui donner, qui est peut‐être le plus important. Pendant sa blessure, il doit regarder beaucoup de tennis. Je sais que cela peut être pénible pour lui, mais il doit regarder beaucoup de vidéos, en particulier de lui‐même, d’Alcaraz et de Sinner. Il doit analyser ce qu’ils font et comment il peut le faire. Il ne s’agit pas de technique, car il est déjà très doué techniquement, mais de stratégie sur le court. Cela m’a beaucoup aidé mentalement. »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 16:55