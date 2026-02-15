Lors d’une inter­view accordée à Bola VIP, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski s’est montré confiant pour l’avenir d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre dernier.

« Il n’aura aucun problème à revenir dans le top 5 et à remporter des tour­nois du Grand Chelem. Il a le niveau requis et cela prendra bien sûr un peu de temps, mais Holger est un travailleur acharné, donc pour moi, ce n’est pas un problème pour lui. Holger a toujours beau­coup d’op­tions sur le court grâce à son niveau excep­tionnel, en parti­cu­lier en revers. On ne sait jamais s’il va jouer croisé, frapper fort long de ligne, faire une amortie ou autre chose. Cela peut parfois être diffi­cile pour un joueur très talen­tueux, car lors­qu’on est capable de frapper autant de coups, la prise de déci­sion peut être diffi­cile. C’est certai­ne­ment quelque chose sur lequel il doit travailler, mais il y arri­vera. Pour moi, c’était simple, car je n’avais pas autant de qualités. Je devais juste servir et monter au filet. J’ai en fait un conseil à lui donner, qui est peut‐être le plus impor­tant. Pendant sa bles­sure, il doit regarder beau­coup de tennis. Je sais que cela peut être pénible pour lui, mais il doit regarder beau­coup de vidéos, en parti­cu­lier de lui‐même, d’Alcaraz et de Sinner. Il doit analyser ce qu’ils font et comment il peut le faire. Il ne s’agit pas de tech­nique, car il est déjà très doué tech­ni­que­ment, mais de stra­tégie sur le court. Cela m’a beau­coup aidé mentalement. »