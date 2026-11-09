Revenant sur la saison de Novak Djokovic et sur ses chances de remporter un 25e titre du Grand Chelem à l’avenir, Greg Rusedski n’a pas caché qu’il faudra au Serbe un bon coup de pouce du destin.
« Il faut que tout s’aligne pour qu’il atteigne ce 25e rang. Il lui faudra un peu de chance pour que ça arrive, vu la situation avec ces joueurs‐là… tu sais, les blessures d’Alcaraz et de Sinner. Quant à Novak, qu’il joue aussi longtemps qu’il le souhaite. Ce type est une véritable légende. Pour moi, c’est le plus grand de tous les temps. Je sais qu’on peut se baser sur les chiffres, mais il faut aussi prendre en compte sa longévité et le niveau auquel il joue à 39 ans. Alors profitons de lui tant qu’il aura envie de continuer à jouer. Il a encore réalisé une superbe saison et nous espérons qu’il continuera ainsi pendant de nombreuses années » a déclaré l’ancien 4e mondial et finaliste de l’US Open dans le dernier épisode de son podcast.
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 15:54