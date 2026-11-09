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Rusedski : « Si Novak Djokovic veut atteindre cet objectif, il lui faudra un peu de chance »

Par
Thomas S
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Revenant sur la saison de Novak Djokovic et sur ses chances de remporter un 25e titre du Grand Chelem à l’avenir, Greg Rusedski n’a pas caché qu’il faudra au Serbe un bon coup de pouce du destin. 

« Il faut que tout s’aligne pour qu’il atteigne ce 25e rang. Il lui faudra un peu de chance pour que ça arrive, vu la situa­tion avec ces joueurs‐là… tu sais, les bles­sures d’Alcaraz et de Sinner. Quant à Novak, qu’il joue aussi long­temps qu’il le souhaite. Ce type est une véri­table légende. Pour moi, c’est le plus grand de tous les temps. Je sais qu’on peut se baser sur les chiffres, mais il faut aussi prendre en compte sa longé­vité et le niveau auquel il joue à 39 ans. Alors profi­tons de lui tant qu’il aura envie de conti­nuer à jouer. Il a encore réalisé une superbe saison et nous espé­rons qu’il conti­nuera ainsi pendant de nombreuses années » a déclaré l’an­cien 4e mondial et fina­liste de l’US Open dans le dernier épisode de son podcast. 

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 15:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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