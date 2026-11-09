Revenant sur la saison de Novak Djokovic et sur ses chances de remporter un 25e titre du Grand Chelem à l’avenir, Greg Rusedski n’a pas caché qu’il faudra au Serbe un bon coup de pouce du destin.

« Il faut que tout s’aligne pour qu’il atteigne ce 25e rang. Il lui faudra un peu de chance pour que ça arrive, vu la situa­tion avec ces joueurs‐là… tu sais, les bles­sures d’Alcaraz et de Sinner. Quant à Novak, qu’il joue aussi long­temps qu’il le souhaite. Ce type est une véri­table légende. Pour moi, c’est le plus grand de tous les temps. Je sais qu’on peut se baser sur les chiffres, mais il faut aussi prendre en compte sa longé­vité et le niveau auquel il joue à 39 ans. Alors profi­tons de lui tant qu’il aura envie de conti­nuer à jouer. Il a encore réalisé une superbe saison et nous espé­rons qu’il conti­nuera ainsi pendant de nombreuses années » a déclaré l’an­cien 4e mondial et fina­liste de l’US Open dans le dernier épisode de son podcast.