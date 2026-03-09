Le nouveau podcast de Greg Rusedski cartonne et ses invités sont nombreux.
Le dernier en date, Jamie Delgado, ancien coach de Murray et actuel de Jack Draper, s’est longuement exprimé sur le débat lancé par Patrick Mouratoglou sur le niveau des différentes générations.
Et si l’entraîneur britannique s’est prononcé en faveur de Jo‐Wilfried Tsonga, l’animateur a de son côté tenu à mettre en valeur le talent de chaque champion.
« Nous devons tenir compte de l’âge de ces jeunes qui montent au créneau. Il y a Ben Shelton, qui est très jeune. Il y a Jack (Draper), qui était dans le coup avant de faire une pause de six ou sept mois. Je pense qu’ils sont tous un peu plus jeunes que la génération qui a côtoyé Murray, Nadal, Djokovic et Federer. Et n’oublions pas Novak, toujours présent à 38, 39 ans. Les quatre grands, avec Sinner et Alcaraz, si vous réunissez ces six joueurs à leur apogée, ils se battraient tous entre eux. C’est dire à quel point ces six joueurs possèdent des qualités exceptionnelles. Ce sont de véritables légendes. Nous avons vraiment de la chance de les avoir dans notre sport. »
