Le nouveau podcast de Greg Rusedski cartonne et ses invités sont nombreux.

Le dernier en date, Jamie Delgado, ancien coach de Murray et actuel de Jack Draper, s’est longue­ment exprimé sur le débat lancé par Patrick Mouratoglou sur le niveau des diffé­rentes générations.

Et si l’en­traî­neur britan­nique s’est prononcé en faveur de Jo‐Wilfried Tsonga, l’ani­ma­teur a de son côté tenu à mettre en valeur le talent de chaque champion.

« Nous devons tenir compte de l’âge de ces jeunes qui montent au créneau. Il y a Ben Shelton, qui est très jeune. Il y a Jack (Draper), qui était dans le coup avant de faire une pause de six ou sept mois. Je pense qu’ils sont tous un peu plus jeunes que la géné­ra­tion qui a côtoyé Murray, Nadal, Djokovic et Federer. Et n’ou­blions pas Novak, toujours présent à 38, 39 ans. Les quatre grands, avec Sinner et Alcaraz, si vous réunissez ces six joueurs à leur apogée, ils se battraient tous entre eux. C’est dire à quel point ces six joueurs possèdent des qualités excep­tion­nelles. Ce sont de véri­tables légendes. Nous avons vrai­ment de la chance de les avoir dans notre sport. »